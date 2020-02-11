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Мужчина в медицинской маске ограбил почтовое отделение в Киеве

11 февраля, 13:54

Александр Марущак

Злоумышленника разыскивает полиция

Фото: zaim.com

Фото: zaim.com

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Криминалитет Киева уже начал использовать медицинские маски для ограблений, пользуясь всеобщей паникой по поводу китайского коронавируса. Так, 10 февраля вечером на проспекте Григоренка произошло ограбление почтового отделения. В помещение зашел мужчина в темной одежде и в медицинской маске на лице. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать ему деньги из кассы.

"Да, такой случай имел место. Ограбление произошло вчера вечером, на проспекте Григоренка. В 21:00 неизвестный мужчина в темной одежде и в медицинской маске на лице ограбил отделение почты, угрожая персоналу оружием. После того как он получил 3 тысяч гривен, неизвестный скрылся с места преступления. На место выезжали сотрудники полиции. Все данные внесены в реестр досудебных расследований. Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводится его розыск", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Стоит отметить, что найти злоумышленника будет непросто, поскольку он спрятал свое лицо под медицинской маской.

Напомним, украинцы уже неделю покупают медицинские маски, готовясь во всеоружии встретить вспышку коронавируса. Об этом говорят как в соцсетях, так и на улицах, в офисах и даже "бабушки на скамейках". В Одессе медики уже взяли под контроль рынок "7-й километр".

Сайт "Сегодня" разобрался, есть ли еще в стране запасы средств защиты органов дыхания и во сколько обойдется закупка масок для семьи хотя бы на неделю.

Ранее мы писали, что жителей одного из районов Киева терроризируют аферисты под видом коммунальщиков. Но поскольку схема давно известна, и люди на страже, мошенники ведут себя довольно агрессивно. Что делать, чтобы защитить себя и свои жилища, выяснили новости "Сегодня".

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Киев ограбление почта полиция ограбил

Источник: Сегодня

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