Мужчине, который пытался изнасиловать 19-летнюю киевлянку, объявили подозрение

Злоумышленнику всего 29 лет и он не был ранее судим

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Киевлянину, который пытался изнасиловать 19-летнюю девушку и изрезал ее ножом, сообщили о подозрении. Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, что инцидент произошел 7 января на проспекте Лобановского. Тогда мужчина подбежал к девушке, ударил по голове и начал душить, после чего пытался изнасиловать, нанося удары ножом. Злоумышленника задержали 11 января. Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин.

"Во время неотложного обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли нож, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Молодому человеку грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Напомним, ранее, в связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram