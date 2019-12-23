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Мужчине, который в Киеве сбил двух велосипедистов, сообщили о подозрении

23 декабря, 23:56

Водитель автомобиля "Шевроле" превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве полицейские сообщили мужчине о подозрении в совершении смертельного ДТП на Брест-Литовском шоссе. В результате происшествия мужчина и женщина погибли на месте. Правонарушителю грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, передает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщили в полиции, в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева и врачи.

"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Шевроле" превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия мужчина и женщина, 1974 года рождения, получили смертельные травмы. Водителя авто полицейские задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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По факту происшествия следователи начали уголовное производство, а в дальнейшем объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет, отметили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

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Как ранее сообщали новости "Сегодня", на дорогах Украины продолжают гибнуть люди, а аварий становится все больше. Так, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробней о статистике ДТП в Украине и сколько человек погибли.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев нынешнего года, сравнив их с прошлым годом. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев ДТП велосипедисты подозрение

Источник: Сегодня

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