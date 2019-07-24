Мужчину, который пытался утопить женщину в Киеве, отправили под арест

Решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Мужчине, который пытался утопить 60-летнюю женщину в Русановском канале в столице, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 молодому мужчине, который пытался утопить женщину в Русановском канале, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение Днепровский райсуд столицы принял во вторник, 23 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 19 июля подозреваемый во время пробежки у Русановского канала увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в воду, подплыл к потерпевшей и дважды пытался ее утопить, удерживая руками ее голову под водой без доступа воздуха. Женщине удалось спастись. Злоумышленник тем временем с места происшествия скрылся, однако через несколько часов его задержали правоохранители.

Действия 29-летнего задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Сейчас решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в озере Вырлица нашли тело девятилетнего мальчика, которого жестоко убили.

Также в полиции сообщали, что в Киеве мужчина из ревности избил женщину и пырнул ее ножом.

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