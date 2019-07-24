Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Мужчину, который пытался утопить женщину в Киеве, отправили под арест

24 июля, 13:48

Решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Мужчине, который пытался утопить 60-летнюю женщину в Русановском канале в столице, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 молодому мужчине, который пытался утопить женщину в Русановском канале, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение Днепровский райсуд столицы принял во вторник, 23 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 19 июля подозреваемый во время пробежки у Русановского канала увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в воду, подплыл к потерпевшей и дважды пытался ее утопить, удерживая руками ее голову под водой без доступа воздуха. Женщине удалось спастись. Злоумышленник тем временем с места происшествия скрылся, однако через несколько часов его задержали правоохранители.

Действия 29-летнего задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Сейчас решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в озере Вырлица нашли тело девятилетнего мальчика, которого жестоко убили.


Также в полиции сообщали, что в Киеве мужчина из ревности избил женщину и пырнул ее ножом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, арест, Русановский канал

Вы сейчас просматриваете новость " Мужчину, который пытался утопить женщину в Киеве, отправили под арест". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве мужчина пытался утопить 60-летнюю женщину в Русановском канале

Вчера, 15:41

Женщине удалось спастись, а злоумышленник скрылся. На данный момент он задержан

Из-за бури в Киеве отключили часть музыкальных фонтанов

29 июня, 09:55

Поврежден высоковольтный электрический кабель

В Киеве в Русановском канале утонул мужчина

6 июня, 14:48

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы

В Киеве сломались музыкальные фонтаны

5 июня, 08:01

Поломку обещают скоро устранить

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу

Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Обильное питье: печальные последствия
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь