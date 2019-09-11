"Мясорубка" в киевской маршрутке: пассажирка рассекла ногу о железный штырь

В пригородной маршрутке №302 травмировалась пассажирка, напоровшись на торчащий из двери транспортного средства штырь. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Facebook.
"Водитель моей маршрутки решил, что кусок железной трубы с необработанными концами, торчащей с внутренней стороны двери – это не стоящая внимания вероятность. <...> Тот кусок рваного железа торчал из двери столь же красноречиво, как невозможно закрыть глаза на его существование", - написала Юлия Гурина.
Она уточнила, что получила две рваные раны на бедре.
Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.
Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".
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