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"Мясорубка" в киевской маршрутке: пассажирка рассекла ногу о железный штырь

11 сентября, 10:39

ЧП произошло в маршрутке, курсирующей по маршруту Вишневое - Контрактовая площадь

Иллюстрация. Фото: скриншот

Иллюстрация. Фото: скриншот

В пригородной маршрутке №302 травмировалась пассажирка, напоровшись на торчащий из двери транспортного средства штырь. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Facebook.

"Водитель моей маршрутки решил, что кусок железной трубы с необработанными концами, торчащей с внутренней стороны двери – это не стоящая внимания вероятность. <...> Тот кусок рваного железа торчал из двери столь же красноречиво, как невозможно закрыть глаза на его существование", - написала Юлия Гурина.

Она уточнила, что получила две рваные раны на бедре.

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Фото: Juli Gurina

Фото: Juli Gurina

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Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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Киев маршрутка травма

Источник: Сегодня

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