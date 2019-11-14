На акции протеста под Офисом президента умерла женщина

/ Фото: AFP

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В четверг, 14 ноября, днем на митинге под Офисом президента, на улице Банковой умерла женщина. В главном управлении национальной полиции Киева, сайту "Сегодня" подтвердили эту информацию.

"Да такой случай был зафиксирован на улице Банковой. Женщине было 43 года. Нам пока неизвестно из какой именно области была женщина. Чтобы установить истинную причину смерти – тело будет отправлено на экспертизу", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Там не смогли уточнить, были ли у умершей семья и дети. По факту проводится доследственная проверка, опрашивают свидетелей произошедшего.

В свою очередь СМИ опубликовали информацию, со ссылкой на очевидцев, что у женщины был приступ астмы, якобы женщина уже с утра чувствовала себя плохо, но решила пойти на митинг на Банковую.

Напомним, противники открытия рынка земли в Украине в среду, 13 ноября, также проводили в Киеве акцию протеста, и принесли под стены Верховной Рады свинью в гробу.

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