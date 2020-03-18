На Андреевской церкви заметили спасателей-альпинистов: что произошло (фото)

Необычное ЧП приключилось с легендарной Андреевской церковью. У основания центрального купола храма сотрудники Национального заповедника "София Киевская" обнаружили странные капроновые веревки длинной по метров десять. На место вызвали сотрудников Киевской службы спасения.

"Веревки на храме заметили во время рабочего обследования, они развивались от порывов ветра. Возможно, кто-то пытался пробраться в Андреевскую церковь или веревки забыли снять реставраторы после завершения работ. Возможно их туда просто занесло сильным порывом ветра. Мы, кстати, исключаем версию, что в храм кто-то мог проникнуть. Внутри Андреевская церковь оборудована сигнализацией, а на окнах установлены металлические решетки. Самостоятельно снять веревки мы не могли, поэтому вызвали спасателей-альпинистов", – рассказал сайту "Сегодня" заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко.

Как рассказали нам в Киевской службе спасения, на место выезжали их сотрудники-верхолазы со специальным оборудованием для альпинистов.

"Кто-то навязал альпинистских веревок вокруг купола Андреевской церкви. Такие веревки из капрона используют и наши ребята для проведения верхолазных работ. Чьи это веревки, так и не установлено. Возле храма находились сотрудники полиции. Двое наших высотников-альпинистов поднялись на высоту и сняли их. В принципе, имея достаточную физическую подготовку по этим веревкам можно взобраться по фасаду на купол храма", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевской службе спасения.

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Фото: В.Кириленко

Возможно, что на купол храма пытались взобраться экстремалы, чтобы снять очередное видео и выложить его в социальные сети. К слову, отметим, что строительные леса с внешних стен Андреевской церкви демонтировали еще осенью 2016 года.

Ранее мы писали, что во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве реставраторы обнаружили послание из прошлого. Записка датируется 16 мая 1979 года, даже указано время написания – 20 часов 00 минут. Начинается послание словами: "Реставраторам будущего поколения".

Также мы рассказывали, как в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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