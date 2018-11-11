На Байковом кладбище участились случаи вандализма

На Байковом кладбище в Киеве, где похоронены многие выдающиеся украинцы, участились кражи элементов украшенных могил.

Охранник Байкового кладбища Виктор обходит территорию – присматривается к могилам – не сорвали ли случайно за ночь какую-нибудь деталь отделки. Латунные буквы с надгробий, медные вазы, голуби, бронзовые и чугунные статуэтки – воры не брезгуют брать с могил ничего. На кладбище орудуют целые банды.

"Кражи происходят раз в два месяца. Иногда залетные банда ищут, можно ли что-то украсть. Залезают, крадут. Мы их ловим и опять тихо на кладбище два-три месяца. Потом вновь какие-то залетные банды появляются и опять воруют", – рассказал он.

На преступников охранники идут с пустыми руками, по ночам патрулировать помогают собаки – это единственное спецсредство охраны Байкового кладбища.

Без аксессуаров здесь оставили памяти памятник известному актеру Николаю Гринько, который играл во многих известных фильмах, в том числе и в "Приключениях Электроника", где исполнял роль профессора. Сначала памятник актеру опирался на зонтик, но он был из меди и не выдержал натиска охотников за драгоценными металлами – его спилили. Вместо бронзового поставили гипсовый зонт. Его вандалы просто разбили.

Элементы отделки на Байковом крадут регулярно. Не брезгуют воровать даже с могил людей-символов, таких как Леся Украинка.

Руководство Байкового утверждает, что часто элементы находят в соседних пунктах приема металла. В том, который находится рядом с кладбищем, утверждают, что детали с могил не принимают и возмущаются обвинениями в подобном.

В качестве доказательства того, что краденого с кладбища не берут показывает состав того, принятого.

Однако правоохранители, которые время от времени устраивают рейды такими пунктами приема, говорят, что иногда там действительно удается найти украденное с Байкового. В этом году они открыли пять производств за кражи с этого кладбища.

"За этот год были внесены сведения по пяти уголовным производством. По одному материалы дела направлены в суд, одно дело закрыто и три на данный момент находятся в производстве", – рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Сергей Сторожук.

Чтобы защитить памятники и память о людях, на Байковом готовятся усилить охрану – количество охранников увеличится, а на участках, где воры чаще всего появляются установят камеры видеонаблюдения. Сделать это планируют в ближайшие месяцы.