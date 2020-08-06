На Беличах в Киеве неизвестный потравил дворовых котов

В столичном микрорайоне Беличи неизвестный потравил котов у дома на улице Прилужной, 8.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Поступил вызов на линию 102. Люди, которые звонили, просили срочно прислать наряд, потому что по их словам какой-то неизвестный человек в черном автомобиле Skoda Superb приехал в их двор, убил (ядом и душил) котов. После совершенного убийца скрылся", - говорися в сообщении.

Пока что известно, что полицейские выезжали на вызов.

/ Фото: Киев Оперативный

Ранее в Дарницком районе столицы обнаружили 10 трупов собак. Полиция уже начала уголовное производство. Известно, что правоохранители открыли дело по статье "Жестокое обращение с животными". Для установления причины смерти животных привлекли работников Киевской городской больницы ветеринарной медицины. После экспертизы будет известно, было это массовое отравление или другие насильственные действия, повлекшие смерть собак.

Также в Кривом Роге в микрорайоне "Восточный-2" неизвестные отравили бездомных собак, которым ранее местные жители за свой счет купили и установили будки.

От догхантеров страдают также и домашние собаки:

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