На Бориспольской трассе под Киевом Honda раздавила ВАЗ
В результате ДТП пострадали несколько человек
Вчера днем, 24 марта, произошло серьезное ДТП на Бориспольской трассе. Возле села Пролиски Honda въехала в "Жигули", стоявшие на обочине. Водитель ВАЗа как раз ремонтировал свое авто, когда в него на скорости влетела Honda. Из-за силы удара "Жигули", где находились две женщины — мать и супруга водителя, превратились буквально в кучу металла.
Чтобы достать двух пассажирок из искореженного авто, понадобилась помощь спасателей. Женщин госпитализировали, а оба водителя получили менее существенные травмы. Из-за аварии были заблокированы две полосы движения в сторону Киева, образовалась большая пробка.
Полиция выясняет механизм и причины аварии.
Ранее мы писали, что в сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек. Как стало известно, на проспекте Шевченко 22-летний водитель BMW-X6 не справился с управлением, врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а после этого влетел в столб. От удара легковушка сразу же загорелась.
Также сообщалось, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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