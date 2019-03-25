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На Бориспольской трассе под Киевом Honda раздавила ВАЗ

Сегодня, 11:33

В результате ДТП пострадали несколько человек

Фото: А.Ракитин, Сегодня
На Бориспольской трассе под Киевом Honda раздавила ВАЗ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89f/676/5c989f676cc9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89f/676/5c989f676cc9f.jpg Происшествия В результате ДТП пострадали несколько человек

Вчера днем, 24 марта, произошло серьезное ДТП на Бориспольской трассе. Возле села Пролиски Honda въехала в "Жигули", стоявшие на обочине. Водитель ВАЗа как раз ремонтировал свое авто, когда в него на скорости влетела Honda. Из-за силы удара "Жигули", где находились две женщины — мать и супруга водителя, превратились буквально в кучу металла.

Чтобы достать двух пассажирок из искореженного авто, понадобилась помощь спасателей. Женщин госпитализировали, а оба водителя получили менее существенные травмы. Из-за аварии были заблокированы две полосы движения в сторону Киева, образовалась большая пробка.

Полиция выясняет механизм и причины аварии.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек. Как стало известно, на проспекте Шевченко 22-летний водитель BMW-X6 не справился с управлением, врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а после этого влетел в столб. От удара легковушка сразу же загорелась.

Также сообщалось, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, авария, ДТП, Бориспольская трасса

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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