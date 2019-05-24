На Бориспольской трассе под Киевом микроавтобус врезался в фуру

Шофер Mercedes решил обогнать грузовик, однако въехал в него

На Бориспольской трассе под Киевом водитель микроавтобуса Mercedes Viano на скорости врезался в грузовик Renault Magnum. Авария произошла сразу после полуночи. Обе машины ехали в сторону столицы.

Так, шофер Mercedes решил обогнать фуру, набрал скорость, но что-то пошло не так и он влетел прямо в прицеп грузовика. Но даже после этого водитель – с разбитым лобовым стеклом и минимальной видимостью – снова пошел на обгон. Вторая попытка удалась. Водитель, объехав фуру, остановился, чтобы прийти в себя. Мужчина уцелел благодаря подушкам безопасности, у него только разбито лицо.

Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.

Также сообщалось, что в одной из киевских маршруток дверью зажало ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Бориспольской трассе под Киевом микроавтобус врезался в фуру". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"