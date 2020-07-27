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На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео

27 июля, 10:22

Наталья Руда Наталья Руда

Столкнулись бус и легковушка, погиб мужчина

Под Киевом на Бориспольской трассе утром в понедельник, 27 июля, столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

По предварительной информации, авария произошла около шести утра. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте. В машине, кроме водителя, никого не было.

Запчасти от разбитых машин разбросало по всей дороге. На месте работают правоохранители.

Подробнее о ситуации на месте аварии смотрите в сюжете:

Напомним, что 12 июля произошла жуткая авария на Столичном шоссе, в которой погибла почти вся семья. Как писали новости "Сегодня", Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти целая семья Цуркановых, находившаяся в "корейце", – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын.

Буквально через несколько дней недалеко от места этой аварии произошло еще одно смертельное ДТП, погибли два человека.

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Киев ДТП Бориспольская трасса

Источник: Сегодня

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