На Бориспольской трассе под Киевом произошло жесткое ДТП: пострадал мужчина (видео)

Недалеко от поселка Чубинское столкнулись BMW и Mitsubishi

На Бориспольской трассе под Киевом, где на этой неделе столкнулись микроавтобус и легковушка, произошла еще одна жесткая авария. В пятницу, 31 июля, на шоссе столкнулись два авто, одно из которых опрокинулось на бок, пострадал мужчина.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что возле поселка Чубинское произошло ДТП при участии двух автомобилей.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями BMW и Mitsubishi. По предварительной информации, водитель BMW попытался перестроиться со второй полосы на третью, но совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП водитель BMW получил телесные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в ближайшую больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Видео: dtp.kiev.ua

Там добавляют, что больше в результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, что в результате аварии на Бориспольской трассе 27 июля погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что 28 июля возле станции метро "Выдубичи" произошло жесткое ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста.

Также на Житомирской трассе поймали смертельно пьяного иностранца за рулем грузовика.

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