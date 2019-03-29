На Борщаговке бензовоз задавил мужчину: новые подробности

Грузчик, загрузив товар на тележку с двумя колесами, решил сократить свой путь к рынку

Фото: kiev.informator.ua.

На Борщаговке бензовоз задавил мужчину: новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e5f/f89/5c9e5ff89cd39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e5f/f89/5c9e5ff89cd39.jpg 2019-03-29T20:20:12+02:00 Происшествия Грузчик, загрузив товар на тележку с двумя колесами, решил сократить свой путь к рынку

Стали известны подробности жуткого ДТП в Киеве. Как сообщалось, в Киеве на Борщаговке по адресу бульвар Кольцова, 15 бензовоз сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате от полученных травм мужчина скончался. Авария случилась около 16:55.

По словам одного из очевидцев, сбитым оказался грузчик, перевозивший на тачке ящики с молочной продукцией. После ДТП на дороге валялись упаковки со сметаной.

Как передает Информатор, по словам полиции, водитель бензовоза стоял на дороге на красном сигнале светофора. В это время мужчина 1973 года рождения, загрузив товар на тележку с двумя колесами, решил сократить свой путь к рынку. Он не воспользовался пешеходным переходом, который находился недалеко, а начал пересекать дорогу перед бензовозом.

Когда он попал в "мертвую зону" поля зрения водителя автомобиля, то есть стоял прямо перед ним, загорелся зеленый сигнал светофора для машин. Водитель многотоннажного бензовоза, который не видел мужчину, начал движение. В следствие этого он переехал пострадавшего несколькими парами колес.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Медикам, прибывшим на место события, осталось только констатировать смерть. На месте работали правоохранительные органы и следственно-оперативная группа. Детали инцидента установит следствие.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом .

А вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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