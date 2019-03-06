На Борщаговке грабители обнесли квартиру, украв даже собаку
Воры унесли золото, деньги, гаджеты и йоркширского терьера
Неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook в среду, 6 марта.
Инцидент произошел на улице Жолудева, 1Б накануне около полудня.
"Забрали всё: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т.д. Забрали даже любимую собаку – йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри", – цитирует паблик пострадавших от квартирных воров.
Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее мы сообщали, что двое киевлян напали на мужчину и похитили его на фоне долга за аренду жилья. Должника избили и насильно вывезли в Бровары, отобрали у него документы и деньги.
Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.
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