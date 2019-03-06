На Борщаговке грабители обнесли квартиру, украв даже собаку

Воры унесли золото, деньги, гаджеты и йоркширского терьера

Фото: Киев Оперативный

На Борщаговке грабители обнесли квартиру, украв даже собаку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f91/fef/5c7f91fef06b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f91/fef/5c7f91fef06b5.jpg 2019-03-06T11:30:00+02:00 Происшествия Воры унесли золото, деньги, гаджеты и йоркширского терьера

Неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook в среду, 6 марта.

Инцидент произошел на улице Жолудева, 1Б накануне около полудня.

"Забрали всё: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т.д. Забрали даже любимую собаку – йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри", – цитирует паблик пострадавших от квартирных воров.

Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее мы сообщали, что двое киевлян напали на мужчину и похитили его на фоне долга за аренду жилья. Должника избили и насильно вывезли в Бровары, отобрали у него документы и деньги.

Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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