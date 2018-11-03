На Борщаговке мужчина выпал из окна электрички и погиб – СМИ

Сегодня, 17:22

Инцидент произошёл перед станцией "Фармацевтическая"

Электричка
Электричка. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве пассажир электропоезда №6808 сообщением Борщаговка – Гребенка (Полтавская область) во время движения транспорта выпал из вагона через окно. В результате падения на железнодорожное полотно неизвестный мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Инцидент произошел 2 ноября, около 11 часов утра, перед станцией "Фармацевтическая", сообщает LB.ua, однако официального подтверждения инцидента не было.

Это уже не первый несчастный случай и смерть на железной дороге.

Напомним, что ранее мы писали о том, что этим летом в Харьковской области электричка насмерть сбила 40-летнего мужчину.

Кроме этого, в сентябре в Днепровском районе Киева городская электричка насмерть сбила мужчину.  Погиб 33-летний мужчина, который в наушниках переходил колеи и, скорее всего, не слышал сигналы приближающегося поезда.

Также напомним, что в июне 2018-го на станции "Дарница" в течение нескольких часов произошло два ЧП. Вечером на крыше электрички был травмирован подросток, а ночью нашли тело мужчины с признаками поражения электрическим током.
электричка

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