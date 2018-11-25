На Борщаговке на проезжей части провалился асфальт

На месте происшествия функционирует только одна полоса для транспорта

В Киеве на Борщаговке на проезжей части дороги провалился асфальт. Инцидент произошел около 13:10 в воскресенье, 25 ноября, сообщает "Информатор".

По его данным, асфальт провалился на улице Семьи Сосниных возле выезда из гипермаркета "Ашан". Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения.

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Спустя полтора часа после инцидента часть дороги перекрыли, функционирует только одна полоса для транспорта. Однако коммунальные службы к ликвидации провала так и не приступили.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел масштабный прорыв на теплосети. По словам очевидцев, улицу залило кипятком, а на месте прорыва провалился асфальт. В яме с кипятком оказался автомобиль. По некоторым данным, в нем находились люди.

Так, 19 октября в Голосеевском районе улицу залило кипятком. Это связано с прорывом труб горячего водоснабжения. В районе потопа образовались четыре провала.