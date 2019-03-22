На Борщаговке разгромили стадион
Неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами
В Киеве на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева неизвестные разгромили стадион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат.
По его словам, неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами.
Ранее сообщалось, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.
Также мы писали, что поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.
Напомним, ранее мужчина разбил стеклянную дверь в одном из магазинов возле конечной остановки скоростного трамвая недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Он поранился и залил пешеходную зону кровью. Молодой человек был в неадекватном состоянии, а когда прибыли медики, он отказывался от госпитализации. С ним также были друзья, которые успокаивали его и все же уговорили согласиться на помощь врачей в больнице
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