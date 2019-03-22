На Борщаговке разгромили стадион

Неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами

Фото: Facebook/Александр Пабат.

На Борщаговке разгромили стадион //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/7dd/5c94ee7ddd460.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/7dd/5c94ee7ddd460.jpg 2019-03-22T16:19:00+02:00 Происшествия Неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами

В Киеве на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева неизвестные разгромили стадион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат.

По его словам, неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами.

Ранее сообщалось, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

Также мы писали, что поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

Напомним, ранее мужчина разбил стеклянную дверь в одном из магазинов возле конечной остановки скоростного трамвая недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Он поранился и залил пешеходную зону кровью. Молодой человек был в неадекватном состоянии, а когда прибыли медики, он отказывался от госпитализации. С ним также были друзья, которые успокаивали его и все же уговорили согласиться на помощь врачей в больнице

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Борщаговке разгромили стадион". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.