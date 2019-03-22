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На Борщаговке разгромили стадион

Сегодня, 16:19

Неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами

Фото: Facebook/Александр Пабат
Фото: Facebook/Александр Пабат.
На Борщаговке разгромили стадион //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/7dd/5c94ee7ddd460.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/7dd/5c94ee7ddd460.jpg Происшествия Неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами

В Киеве на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева неизвестные разгромили стадион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат.

По его словам, неизвестные повредили ограждения и разбили навес над трибунами.

Ранее сообщалось, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

Также мы писали, что поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

Напомним, ранее мужчина разбил стеклянную дверь в одном из магазинов возле конечной остановки скоростного трамвая недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Он поранился и залил пешеходную зону кровью. Молодой человек был в неадекватном состоянии, а когда прибыли медики, он отказывался от госпитализации. С ним также были друзья, которые успокаивали его и все же уговорили согласиться на помощь врачей в больнице

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Тег Киев, стадион, хулиганы, погром

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