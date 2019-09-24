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На Броварской Окружной произошла серия жутких ДТП: фото и видео

24 сентября, 10:22

Одной из серьезных аварий стало столкновение фуры с тремя легковушками и бусом

На Броварской Окружной дороге под Киевом утром во вторник, 24 сентября, произошло сразу несколько серьезных аварий. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

В частности, первая ДТП произошла с участием фуры, трех автомобилей и микроавтобуса. Известно, что в результате аварии серьезно пострадал водитель Nexia, его пытаются спасти медики. При этом сама машина, попавшая под фуру, превратилась в груду металла.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Видео: Киев Оперативный

Через несколько метро от места этой аварии произошло еще два ДТП.

"Через пару метров столкнулись три транспортных средства. Через несколько сот метров бус столкнулся с легковушкой! Автомобили со значительными повреждениями, информации о пострадавших пока нет! Авария одна на одной. Полиция и скорая на месте. Точное количество пострадавших и жертв устанавливается", – говорится в сообщении.

Кроме того, массовые аварии привели к пробке на дороге в обе стороны.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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ДТП окружная бровары

Источник: Сегодня

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