На Дарницкой ТЭЦ в Киеве произошел пожар
К счастью, обошлось без пострадавших
На одном из агрегатов ТЭЦ произошло короткое замыкание, пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
Об этом в Facebook сообщило ГУ ГСЧС в Киеве.
"20 июля в 21:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что на территории ТЭЦ на вул. Гната Хоткевича произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране", – говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Как отмечается, в 22:08 пожар был локализован, а уже в 22:26 – ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее в столице произошел пожар в Национальном университете культуры и искусств. Огонь вспыхнул на втором этаже, в помещении деканата факультета отельно-ресторанного и туристического бизнеса.
Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Дарницкой ТЭЦ в Киеве произошел пожар". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности, а Гидрометцентр дал прогноз погоды на выходных
Почти на всей территории Украины сложился уровень пожарной опасности 5-го класса
Смертельный пожар в студии аниме в Японии: стали известны причины поджога
Жертвами пожара стали минимум 33 человека
В Киеве второй раз за сутки загорелся общественный транспорт: видео
Инцидент произошел близ станции метро "Черниговская"