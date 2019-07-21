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На Дарницкой ТЭЦ в Киеве произошел пожар

21 июля, 02:31

К счастью, обошлось без пострадавших

Фото: pexels.com

На одном из агрегатов ТЭЦ произошло короткое замыкание, пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщило ГУ ГСЧС в Киеве.

"20 июля в 21:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что на территории ТЭЦ на вул. Гната Хоткевича произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Как отмечается, в 22:08 пожар был локализован, а уже в 22:26 – ликвидирован.

Огонь тушили пять единиц техники и 23 сотрудника личного состава ГУ ГСЧС в Киеве.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в столице произошел пожар в Национальном университете культуры и искусств. Огонь вспыхнул на втором этаже, в помещении деканата факультета отельно-ресторанного и туристического бизнеса.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.


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Тег Киев, пожар, ТЭЦ, ГСЧС, Дарницкая ТЭЦ

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