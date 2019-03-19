На Демеевском рынке произошел масштабный пожар
Пожар тушили 15 спасателей. Причина возникновения пожара выясняется
В торговом павильоне Демеевского рынка, который расположен на улице Изюмская 1-А в Голосеевском районе Киева, произошел пожар в ночь на вторник, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Информация о пожаре поступила к спасателям в 23:52, по прибытию на место инцидента было установлено, что огнем объят отдельно стоящий павильон. В 00:16 пожар локализован, а в 00:26 – ликвидирован.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
На место пожара выезжали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Также напомним, что жуткий пожар произошел 16 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Прилужная в селе Прилипко Волчанского района на Харьковщине. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 "квадратов". Бойцы ГСЧС оперативно потушили пламя. Двое людей погибли.
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