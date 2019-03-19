Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

На Демеевском рынке произошел масштабный пожар

Сегодня, 09:42

Пожар тушили 15 спасателей. Причина возникновения пожара выясняется

Фото: Информатор
На Демеевском рынке произошел масштабный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/09c/002/5c909c002c607.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/09c/002/5c909c002c607.jpg Происшествия Пожар тушили 15 спасателей. Причина возникновения пожара выясняется

В торговом павильоне Демеевского рынка, который расположен на улице Изюмская 1-А в Голосеевском районе Киева, произошел пожар в ночь на вторник, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 23:52, по прибытию на место инцидента было установлено, что огнем объят отдельно стоящий павильон. В 00:16 пожар локализован, а в 00:26 – ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

На место пожара выезжали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Также напомним, что жуткий пожар произошел 16 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Прилужная в селе Прилипко Волчанского района на Харьковщине. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 "квадратов". Бойцы ГСЧС оперативно потушили пламя. Двое людей погибли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, пожар, спасатели, огонь, ГСЧС, Демеевский рынок

Вы сейчас просматриваете новость " На Демеевском рынке произошел масштабный пожар". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальная весна в Киеве: когда отключат отопление и какими будут платежки

Сегодня, 09:12

Мартовское тепло отобразится на цифрах в коммунальных платежах

В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 08:56

Снеголавинная опасность третьего уровня сохранятся в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Пробки в Киеве: парализован центр, мосты и подъезды к городу

Сегодня, 08:55

Традиционно утром скованы пробками мосты, центральные улицы и подъезды к столице

Как выглядит закрытый Шулявский мост с высоты птичьего полета – видео

Сегодня, 08:44

На выходных мост закрыли и наконец-то начали разбирать

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Обильное питье: печальные последствия

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Ракицкий рассказал, почему не поёт гимн Украины
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

Вчера, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту