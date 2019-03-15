На Днепровской набережной мужчина разбился, выпав с 21-го этажа
В момент инцидента в квартире 34-летнего мужчины находились его мать и бывшая девушка
Мужчина погиб, выпав из окна своей квартиры на 21-м этаже на Днепровской набережной, 19 в Киеве.
Инцидент произошел накануне вечером, 14 марта.
В квартире 34-летнего мужчины в момент происшествия находились его бывшая девушка и мать. Предположительно, погибший выпал из окна балкона, пишет "Информатор".
Точных данных об обстоятельствах трагедии пока нет.
По факту инцидента ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в городе Каменское Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна.
Также сообщалось, что в Харьковской области правоохранители задержали 40-летнего жителя Чугуева, который выбросил своего пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Происшествие случилось в ночь на 13 января. По данным правоохранителей, мужчина свою вину не отрицает. Кроме того, было установлено, что накануне он употреблял алкоголь.
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