На Днепровской набережной мужчина разбился, выпав с 21-го этажа

В момент инцидента в квартире 34-летнего мужчины находились его мать и бывшая девушка

Фото: Информатор

На Днепровской набережной мужчина разбился, выпав с 21-го этажа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b5f/01c/5c8b5f01ce178.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b5f/01c/5c8b5f01ce178.jpg 2019-03-15T10:18:00+02:00 Происшествия В момент инцидента в квартире 34-летнего мужчины находились его мать и бывшая девушка

Мужчина погиб, выпав из окна своей квартиры на 21-м этаже на Днепровской набережной, 19 в Киеве.

Инцидент произошел накануне вечером, 14 марта.

В квартире 34-летнего мужчины в момент происшествия находились его бывшая девушка и мать. Предположительно, погибший выпал из окна балкона, пишет "Информатор".











Точных данных об обстоятельствах трагедии пока нет.

По факту инцидента ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в городе Каменское Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна.

Также сообщалось, что в Харьковской области правоохранители задержали 40-летнего жителя Чугуева, который выбросил своего пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Происшествие случилось в ночь на 13 января. По данным правоохранителей, мужчина свою вину не отрицает. Кроме того, было установлено, что накануне он употреблял алкоголь.

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