На Дорогожичах маршрутка сбила трех человек: появилось видео

Одну из пострадавших доставали из-под автомобиля

На Дорогожичах маршрутка сбила трех человек: появилось видео 2019-03-21T23:39:41+02:00 Происшествия Одну из пострадавших доставали из-под автомобиля

Видео: Сегодня

Одну из пострадавших доставали из-под автомобиля. Все переходы живы. По всей вероятности, водитель набрал скорость в надежде "проскочить", но не успел и сбил трех человек.















У маршрутки разбито левое ветровое стекло. По словам водителя, у автобуса оказали тормоза, он находится в шоковом состоянии.

Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.

Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная аварияс участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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