На Дружбы народов в Киеве столкнулись семь автомобилей

Движение транспорта по бульвару полностью парализовано

На Дружбы народов в Киеве столкнулись семь автомобилей 2019-02-01T13:34:00+02:00 Происшествия Движение транспорта по бульвару полностью парализовано

Утром в пятницу, 1 февраля, на бульваре Дружбы народов в Киеве в ДТП попали сразу семь автомобилей. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Было опубликовано видео, на котором видно, что изначально столкнулись два автомобиля. Третий намеревался их объехать, притормозил, однако в автомобиль сзади врезались другие водители, машина выскочила на встречную полосу, где произошла цепная реакция столкновений.

На данный момент нет информации о пострадавших людях. В связи с масштабной ДТП, движение транспорта по бульвару полностью парализовано. Очевидцы аварии пишут в комментариях, что от метро "Дружбы народов" из-за огромного затора 40 минут добирались до места ДТП. Кроме того, от моста Платона до места аварии автомобили едут больше часа, а в обратную сторону пробка ещё больше. Тянучка начинается еще в районе метро "Лыбедская".

Напомним, накануне, 31 января возле цирка на площади Победы в Киеве также произошло масштабное ДТП. В аварии погибла женщина-водитель автомобиля Mazda, еще два водителя получили травмы.

Кроме того, 20 декабря 2018 года мы сообщали, что на проспекте Победы в Киеве образовалась огромная пробка из-за масштабного ДТП. В аварии столкнулись несколько автомобилей, затор тянулся на несколько километров.

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