Десятки гектаров испорченной земли и сотни миллионов гривен, недополученных бюджетом. На киевских озерах незаконно добывают песок. Вероятно, для строительства. Киевляне уже не раз самостоятельно останавливали добычу песка, однако копатели каждый раз возвращаются. В полиции уже открыто несколько криминальных производств, но преступники и дальше воруют.

Тяжелая строительная техника, лай собак и крепкие мужчин, которые соглашаются подпустить журналистов лишь на 10-ть метров, чтобы те сняли на видео горы песка.

Вот этот земснаряд идет по озеру и поднимает весь мусор и ил со дна. После нечистоты идут по трубе в заранее указанное место и со временем утилизируются.

Это озеро Алмазное. Одно из крупнейших в столице. Прессу, полицию и чиновника районной администрации сюда позвали те, кто считает работы на озере незаконными.

"Этот инвестиционный договор, фактически, филькина грамота. Прикрываясь ею, начинаются разработки наших водоемов и незаконная добыча песка", – говорит Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыбаков Украины.

Шум из-за этого водоема поднимается не впервые. Две недели назад жители района остановили многотонные грузовики, которые вывозили песок из другого места.

"Я никогда не видел, что так быстро все происходит. Пригоняют 2-3 машины, загоняют наверх. Машины работают, как по конвейеру. Я вообще не понял, вжух-вжух-вжух. За несколько минут много машин набирало", – говорит Игорь Мигович, житель Киева.

В коммунальном предприятии, на балансе которого находятся столичные водоемы, говорят: разрешения на расчистку озера не выдавали.

"В соответствие с водным кодексом Украины, такие работы могут проводиться с согласования Верховной Рады, или советов городов Киева и Севастополя. Это статьи, которые есть в водном кодексе Украины. Но этих согласований нет", – говорит Евгений Гетьман, инспектор коммунального предприятия "Плесо"

Однако в компании, которая ведет работы, сообщили: именно "Плесо" предоставило им разрешение. И показывают съемочной группе "Сегодня" документ.

"КП "Плесо", вот смотри, не отрицает, и подтверждает целесообразность выполнения природно-охранных мероприятий за средства инвесторов", – говорит Александр Непокритов, представитель компании.

Но после общения с заказчиком работ на озере – выяснилось, что договор есть только на облагораживание территории. На месте камыша должна быть новая зона отдыха.

"Это должна быть 25 метровая зона от кромки воды, она должна быть обустроена, выровнена. На территории должны быть высажены деревья", – говорит Юрий Погорильчук, и.о. генерального директора государственного предприятия "Укрводсервис".

Однако, это лишь одна локация, где якобы законно выгребают из озера ил. В нескольких километрах обустроили настоящие рудники и добывают песок. И там масштабы действительно впечатляют.

Песок – это основа бетона. Поскольку многоэтажки в Киеве появляются, как грибы после дождя, на него есть спрос. Речь идет о миллионном бизнесе.

"Средняя цена по Киеву за тонну речного песка 150 гривен. Сейчас мы видим сотни тысяч тонн уже намытого песка, но его постоянно вывозят и намывают новый. По самым скромным подсчетам это миллионные в долларовом эквиваленте убытки", – говорит Сергей Колощук, житель Киева.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту незаконной добычи песка. Следователи изучают материалы дела, а рудники и дальше работают.

Ранее мы писали о том, что из-за незаконной добычи песка и гравия в Украине могут начаться наводнения.

Специалисты рассказали "Сегодня", что остановить копателей сможет только повышение штрафов. Варварские кражи земных недр вредят экосистеме и приводят к паводкам. Наводнения – и без того частые явления в Украине. Недавно в Прикарпатье вследствие непогоды оказались затопленными почти тысяча домов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама