В Киеве таможня задержала грузовик со старинными картинами из Франции

Старейшее из изъятых полотен датировано 1842 годом

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области.

В Киеве сотрудники городской таможни ГФС задержали грузовик со старинными картинами из Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Всего в грузовике обнаружили 98 художественных полотен. Старейшее из них датировано 1842 годом. Все картины были спрятаны между современными деревянными рамками. Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины.

"По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако, об их окончательную культурную и материальную ценность можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы", – говорится в сообщении.

Сейчас картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.

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