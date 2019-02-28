На киевской Троещине в квартиру через вентиляцию вползла змея: опубликованы фото

Неожиданным "квартирантом" оказался неядовитый полоз

На Троещине жильцы нашли в своей квартире змею. Фото: Facebook

На киевской Троещине в квартиру через вентиляцию вползла змея: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ff/142/5c77ff14247f0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ff/142/5c77ff14247f0.png 2019-02-28T17:34:36+02:00 Происшествия Неожиданным "квартирантом" оказался неядовитый полоз

В Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

Как сообщили в Facebook-сообществе Команды спасения животных, перепуганные жильцы вызвали зоозащитников, которые сумели поймать животное.

Позже выяснилось, что полоза уже разыскивал хозяин, которому и вернули змею после обещания не допускать повторного его бегства. Стоит также добавить, что лучистый полоз – не является ядовитой змеей.





Ранее в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе.

Еще один необычный вызов получили в конце прошлой недели волонтеры "Команды спасения животных" на улице Выборгской. Жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).

Также мы писали, что в частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали животное, но оно вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса, рассказали в столичной Команде спасения животных.

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