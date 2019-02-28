На киевской Троещине в квартиру через вентиляцию вползла змея: опубликованы фото
Неожиданным "квартирантом" оказался неядовитый полоз
В Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.
Как сообщили в Facebook-сообществе Команды спасения животных, перепуганные жильцы вызвали зоозащитников, которые сумели поймать животное.
Позже выяснилось, что полоза уже разыскивал хозяин, которому и вернули змею после обещания не допускать повторного его бегства. Стоит также добавить, что лучистый полоз – не является ядовитой змеей.
Ранее в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе.
Еще один необычный вызов получили в конце прошлой недели волонтеры "Команды спасения животных" на улице Выборгской. Жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).
Также мы писали, что в частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали животное, но оно вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса, рассказали в столичной Команде спасения животных.
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