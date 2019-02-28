Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

На киевской Троещине в квартиру через вентиляцию вползла змея: опубликованы фото

Сегодня, 17:34

Неожиданным "квартирантом" оказался неядовитый полоз

На Троещине жильцы нашли в своей квартире змею
На Троещине жильцы нашли в своей квартире змею. Фото: Facebook
На киевской Троещине в квартиру через вентиляцию вползла змея: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ff/142/5c77ff14247f0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ff/142/5c77ff14247f0.png Происшествия Неожиданным "квартирантом" оказался неядовитый полоз

В Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

Как сообщили в Facebook-сообществе Команды спасения животных, перепуганные жильцы вызвали зоозащитников, которые сумели поймать животное.

Позже выяснилось, что полоза уже разыскивал хозяин, которому и вернули змею после обещания не допускать повторного его бегства. Стоит также добавить, что лучистый полоз – не является ядовитой змеей.

Ранее в Киеве на улице Жилянской, 54 прохожие обнаружили огромную змею, висевшую на фонарном столбе. 

Еще один необычный вызов получили в конце прошлой недели волонтеры "Команды спасения животных" на улице Выборгской. Жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).

Также мы писали, что в частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса. Владельцы территории решили, что это случайность, и прогнали животное, но оно вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник, и стало ясно, что это сбежавшая ручная лиса, рассказали в столичной Команде спасения животных.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, троещина, змея, зоозащитники

Вы сейчас просматриваете новость " На киевской Троещине в квартиру через вентиляцию вползла змея: опубликованы фото". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина случайно обнаружила в тапочках питона

26 февраля, 11:39

Сейчас питон находится в карантине

В России на свалке нашли мертвого крокодила и питона

31 января, 05:05

В социальных сетях появились фотографии погибших животных

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Киевлян завалят письмами из налоговой

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Власти Польши потрясли неожиданным решением