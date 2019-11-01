На ключевых станциях киевского метрополитена произошло ЧП

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Станции "Театральная" и "Крещатик" закрыты на вход и выход. Также не работает и пересадка. между ними. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Как отмечается в сообщении, поступил анонимный звонок о минировании. На данный момент взрывотехники проверяют обе станции на наличии взрывного устройства.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – отметили в метрополитене.

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Напомним, что в Киеве после ремонта откроют вестибюль станции метро "Святошино" и переход, который соединяет его с выходами к электричкам.

Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, буквы с названием станции – новые. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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