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На Крещатике и Большой Васильковской разоблачили два борделя

Сегодня, 15:55

Организовала заведения 32-летняя жительница Полтавы

На Крещатике и Большой Васильковской разоблачили два борделя //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ce/b4c/5c45ceb4cd84d.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ce/b4c/5c45ceb4cd84d.jpg Происшествия Организовала заведения 32-летняя жительница Полтавы

Оперативники пресекли деятельность борделей в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, в Голосеевском районе разоблачили заведение по предоставлению сексуальных услуг. Бизнес наладила 32-летняя жительница Полтавы. В двух арендованных квартирах "работали" 12 женщин.

Бордели работали на улицах Большой Васильковской и Крещатике. В обоих квартирах были проведены обыски, а также по месту жительства и в автомобилях организаторши. В результате обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские и телефонные карточки, а также компьютерную технику.

Выяснилось, что проститутки отдавали половину заработанных денег организаторше, а остальное забирали себе. Во время процессуального действия в борделе находилась одна девушка, в отношении нее составили протокол за занятие проституцией.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Организаторше сообщено о подозрении, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что на Подоле в Киеве закрыли "массажный салон", где оказывали интимные услуги. Постоянно в салоне работали четыре молодые женщины.

Кроме того, в конце октября мы сообщали, что в Киеве разоблачили один из самых дешевых борделей. В притоне работали девушки из Киевской области, Херсона и РФ.

проститутки, бордель, сутенерша, Полиция Киева

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