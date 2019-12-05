На Крещатике на женщину упали строительные леса: появилось видео

Видео: Киев Оперативный

На Крещатике в Киеве работники разрисовывали фасад дома, когда произошло ЧП. В Сети появилось видео это инцидента.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другая получила травму головы и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

Конструкции рухнули прямо на пешеходную зону, где проходили люди. Рабочие выполняли работы по адресу Крещатик, 13. Там установили квадратные, передвижные, монтажные леса на колесиках для выполнения фасадных работ для одной из страховых компаний. Одна из башен конструкции упала на пешеходную часть.

Профильные службы будут выяснять, почему произошло обрушение, было ли разрешение на проведение работ и почему в зоне их проведения оказались пешеходы.

Напомним, весной на улице Новоконстантиновской, 2, в здании СТО на женщин обрушились бетонные плиты. Одна пострадавшая погибла.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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