На "Лесной" в Киеве загорелась маршрутка: видео

К счастью, обошлось без пострадавших

В Киеве на Лесном массиве близ станции метро утром в четверг, 18 июля, на ходу загорелась маршрутка. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Сегодня на Лесной в 08:40 загорелся очередной маршрутный автобус. К счастью, полиция была рядом – оградили место и начали тушить", – говорится в сообщении паблика.

Движение на дороге было усложнено в связи с инцидентом.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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