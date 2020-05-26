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На Лукьяновке в Киеве сгорел деревянный ресторан (видео)

26 мая, 19:45

Александр Марущак

Большой пожар был заметен издалека

В Киеве сегодня днем вспыхнула небольшая постройка в районе Лукьяновки. Крыша здания была полностью охвачена огнем, который был заметен даже в квартале от места ЧП.

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что возгорание произошло на улице Дегтяревской (Шевенковский район столицы) в помещении недействующего ресторана.

"Вызов о пожаре поступил на пульт пожарных в 14:35. Загорелось одноэтажное деревянное здание, в котором находилось неработающее заведения питания. Пожар охватил территорию в 20 квадратных метров. В 15:05 огонь удалось полностью потушить. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек из личного состава", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Причины возгорания будут устанавливать правоохранители. Во время пожара никто из людей не пострадал.

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Ранее, 24 февраля, утром в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) вспыхнул пожар – там загорелось помещение ресторана. А еще спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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Киев чп спасатели лукьяновка пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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