На Майдане произошла драка с поножовщиной: молодому парню порезали лицо

Также еще один парень получил незначительные травмы

Фото: Информатор

На Майдане Независимости в центре Киева, где не так давно сбили патрульную и угнали полицейскую машину, в ночь на вторник, 28 мая, произошла кровавая драка, в ходе которой 18-летнему парню ножом порезали лицо, его товарищ получил незначительные травмы. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что двое молодых парней распивали в центре на парапетах у Монумента Независимости алкоголь. Мимо них проходили трое парней. Две компании начали общаться и решили вместе выпить.

Позднее между двумя компаниями произошла потасовка и драка, в результате которой парень из трех парней несколько раз порезал ножом лицо 18-летнего парня. Также пострадал его товарищ, он получил незначительные травмы. Вместе с тем, компания из троих парней сбежала с места инцидента, а на Майдан прибыли патрульные и медики.











Парня с ножевыми ранения госпитализировали, а на месте драки в крови нашли раскладной нож, которым, предположительно, и ранили парней.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Независимости" подрались пассажиры.

Также напомним, что в Киеве конфликт между двумя мужчинами возле ночного клуба тяжелыми ранениями для одного человека, а для второго – задержанием и возможным тюремным сроком.

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