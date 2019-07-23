В горевшем жилом доме в центре Киева нашли тело женщины: фото и видео пожара

Погибшая – инвалид, недавно перенесла инсульт

Фото: Информатор

Стали известны подробности крупного пожара в центре Киева, в семиэтажном здании на Кловском спуске.















Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:24. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже. Когда пожарные прибыли на место, то увидели на балконах верхних этажей людей, которые не могли оттуда выбраться из-за сильного огня, дыма и высокой температуры. Всего пожарные эвакуировали 12 человек.

"Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже. К тушению огня были привлечены 13 единиц техники и 45 пожарных. В сталинке – деревянные перекрытия и перегородки, нужно было моментально пресечь распространение огня по всему дому. Пожарные подавали воду для тушения с автомобилей. Оказалось, что пожарные гидранты возле дома на Кловском спуске были заблокированы припаркованными автомобилями и огнеборцам пришлось буквально ругаться с водителями и оттаскивать машины, чтобы подключить рукава к пожарным гидрантам. На это ушло определенное количество времени", – рассказали в ГСЧС Киева.

Впрочем, пожарным удалось потушить пламя в 13:30. В одной из комнат квартиры, где произошел пожар, обнаружили тело женщины 1948 года рождения.

"Погибшая – инвалид, недавно перенесла инсульт. Она владела частью квартиры, а другую комнату сдавала еще одной женщине. По ее словам, к женщине-инвалиду часто приходили бывшие коллеги по работе. Вместе они употребляли алкогольные напитки, к тому же женщина много курила. Поэтому не исключено, что пожар мог произойти из-за не затушенного окурка. Впрочем, точную причину установит следствие", – добавляют в ГСЧС Киева.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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