На митинге под Кабмином задержали 8 человек (фото)

В Киеве на улице Грушевского полицейские задержали восемь молодых людей, которые пытались помешать проведению митинга, сообщили в ГУ НП столицы. У них изъяли газовые баллончики и складные ножи.
Так, 5 июня у Кабинета Министров Украины представители нескольких общественных организаций анонсировали проведение мероприятий с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности.
С целью обеспечения безопасности, полицейские досмотрели несколько подозрительных и агрессивно настроенных лиц, которые не являются участниками митинга. У нескольких из них изъяли газовые баллончики и складные ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению митинга, задержали.
С задержанными общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.
Напомним, также 5 июня проходил митинг под Верховной Радой. Не обошлось без инцидента: мужчина попытался поджечь себя. Однако сделать это ему помешали правоохранители. Митинги в правительственном квартале были и 4 июня: полиция усилила меры безопасности в связи с проведением акций протеста "евробляхеров".
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