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На митинге под Кабмином задержали 8 человек (фото)

5 июня, 21:41

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

В центре Киева поймали мужчин с ножами и газовыми баллончиками

В Киеве на улице Грушевского полицейские задержали восемь молодых людей, которые пытались помешать проведению митинга, сообщили в ГУ НП столицы. У них изъяли газовые баллончики и складные ножи.

Так, 5 июня у Кабинета Министров Украины представители нескольких общественных организаций анонсировали проведение мероприятий с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности.

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С целью обеспечения безопасности, полицейские досмотрели несколько подозрительных и агрессивно настроенных лиц, которые не являются участниками митинга. У нескольких из них изъяли газовые баллончики и складные ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению митинга, задержали.

С задержанными общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, также 5 июня проходил митинг под Верховной Радой. Не обошлось без инцидента: мужчина попытался поджечь себя. Однако сделать это ему помешали правоохранители. Митинги в правительственном квартале были и 4 июня: полиция усилила меры безопасности в связи с проведением акций протеста "евробляхеров".

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митинги Грушевского правоохранители полицейские под Верховной Радой меры безопасности

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