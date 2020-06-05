Участник протестов под Радой поджег себя: фото и видео

Житель Новой Каховки поджигает себя уже не первый раз

Во время митинга под стенами Верховной Рады мужчина попытался поджечь себя. Однако сделать это ему помешали правоохранители.

Самоподжог мужчина совершил в знак протеста, чтобы привлечь внимание к проблемам с его бизнесом. Как пишут в социальных сетях, мужчина приехал в Киев из Новой Каховки. Он заявляет, что его незаконно лишают его предприятия.

Видео: NaraziMedia

"Мужчина попытался себя поджечь. К нему подбежали правоохранители и потушили на нем пламя. Медики предоставили ему первую медицинскую помощь. Сейчас он продолжает находится в толпе митингующих. По даному происшествию у нас не будет правовой квалификации. Поэтому нам неизвестно откуда приехал мужчина и почему он решил себя поджечь", – пояснили сайту "Сегодня" в полиции Печерского района.

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По данным издания "Украинская правда", мужчину зовут Юрий Ляшенко и такой метод протеста у него – не впервые. Почти 15 лет назад, 8 июля 2005 года, он также поджег себя возле Верховной Рады.

Отметим, это не первый подобный инцидент в этом году. Так, в феврале во время митинга под Офисом президента мужчина также поджег себя, требуя встречи с главой государства. Пострадавшего доставили в Ожоговый центр Киева в тяжелом состоянии. Кроме того, по словам свидетелей, ожоги на месте происшествия получил еще один человек, которому также понадобилась помощь медиков. Человека, который обжег себе руки, тоже забрала "скорая".

Ранее на столичной Дарнице мужчина совершил попытку самосожжения посреди зала игровых автоматов на улице Попудренко, 9а. Так, молодой человек зашел около 4:30 в зал игровых автоматов "Лото Золото", заявил, что "сейчас вы сгорите вместе со мной", облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Возгорание быстро потушили и вызвали экстренные службы. При этом он получил несерьезные ожоги, поэтому помощь медиков не понадобилась.

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