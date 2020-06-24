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На мосту Патона снова прорвало теплотрассу: поток кипятка хлынул в Днепр (видео)

24 июня, 21:46

Елена Вус Елена Вус

За полчаса поток воды усилился вдвое

В среду вечером, 24 июня, на мосту Патона в Киеве произошло ЧП – прорвало теплотрассу. В прошлый раз подобная авария произошла на мосту в марте.Тогда из-за аварии 200 жилых домов остались без горячей воды и тепла.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в своем Telegram-канале.

Как отметила очевидица, коммунальщики знают о событии, "но никто не едет". Также, по ее словам, за полчаса поток усилился вдвое.

Отметим, что из-за аварии на развязке перед мостом образовалась пробка.

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Напомним, 13 января возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

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