На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание

Движение по мосту на время ремонта будет вестись только по одной полосе

/ Фото: Сегодня

В Киеве на мосту Патона, одном из наиболее загруженных в столице, было обнаружено аварийное проседание дорожного покрытия.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На мосту имени Патона – аварийная просадка! Движение ограничат одной полосой с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

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На мосту Патона обнаружена аварийная просадка покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Еще летом сайт "Сегодня" писал о неудовлетворительном состоянии моста Патона- тогда корреспонденты прогулялись по нему с правого на левый берег и увидели, как с перил отлетают чугунные украшения в виде звезд, гроздьев винограда и снопов колосьев. В некоторых местах исчезли металлические перила – их заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет ограды. На тротуаре зияют дыры, сквозь которые видно воду.

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