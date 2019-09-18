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В Киеве вооруженный мужчина угрожает взорвать мост (видео)

18 сентября, 17:48

Мост метро через Днепр оцепили правоохранители, на место выехали все службы

Мост Метро в Киеве

Мост Метро в Киеве / Фото: Facebook

Сегодня на "красной" ветке метро в Киеве были закрыты несколько станций, проезд по мосту Метро ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик заявила агентству УНИАН, что пока подробности инцидента неизвестны, и она также ожидает информации от правоохранительных органов и других служб, которые уже выехали на место инцидента.

"(К мосту) выехали все службы в связи с тем, что неизвестный с оружием угрожает взорвать мост", – сказала она.

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Журналисты "Информатора" отмечают, что мужчина ехал в авто, остановился и вышел, заблокировал дорогу и начал угрожать, что все вокруг взорвет. У него при себе сумка, из которой видно оружие и какой-то предмет с кнопками. Также сообщается, что были слышны хлопки, похоже не выстрелы.

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Полиция перекрыла дороги, мост, общественный транспорт и метро не работают через мост Метро.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в центре Киева мужчина с пистолетом напал на компанию молодежи. По словам очевидцев, нападавший держал в руках бутылку коньяка, которую распивал "из горла". Он начал приставать к их подруге и, когда компания сделала ему замечание, начал махать руками, а потом выхватил из куртки пистолет и пытался приставить его к голове одного из парней.

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Киев Днепр мост мост метро

Источник: УНИАН

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