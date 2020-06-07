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На набережной в Киеве ребенка засыпало песком

7 июня, 02:54

Елена Вус Елена Вус

Девочку чудом удалось спасти

На Оболонской набережной ребенка засыпало кучей песка. Девочка пробыла под горой песка 2 минуты.

Об этом в сообщила ведущая телеканала ДОМ Дарья Вершиленко.

"Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!!!", - написала она на своей страничке в Facebook.

На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Ранее в Харьковской области произошла трагедия – в Золочевском районе песком насмерть засыпало восьмилетнюю девочку. По данным стражей порядка, инцидент случился 6 мая около 15:20 рядом с поселком Золочев. Трое детей в возрасте от пяти до девяти лет играли возле песчаного карьера в присутствии родителей. Когда произошел обвал грунта, детей засыпало. Двоих пострадавших сумели вытащить сразу, а девочку нашли лишь спустя 15-20 минут. Она была уже без сознания. Несмотря на попытки, реанимировать ребенка не удалось.

Также слоем песка засыпало двухлетнего ребенка в карьере в Донецкой области.

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Киев видео дети обвал песок девочка Оболонская набережная

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