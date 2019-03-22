На Нивках киевлянин сам задержал мужчину, напавшего на него с пистолетом

Уроженец Черниговской области напал на супружескую пару и, угрожая пистолетом, отобрал кошелек

Фото: Нацполиция

На Нивках киевлянин сам задержал мужчину, напавшего на него с пистолетом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c9/a19/5c94c9a19457f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c9/a19/5c94c9a19457f.jpg 2019-03-22T13:44:00+02:00 Происшествия Уроженец Черниговской области напал на супружескую пару и, угрожая пистолетом, отобрал кошелек

В Киеве мужчина сам задержал молодого человека, который совершил на него и его супругу разбойное нападение, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Сообщается, что накануне вечером на улице Георгия Дудника на столичных Нивках неизвестный напал на пару, которая возвращалась домой, и отобрал у женщины кошелек, угрожая пистолетом. После нападения он пытался скрыться. Потерпевший не растерялся, повалил злоумышленника на землю и удерживал до приезда сотрудников полиции.

Грабителем оказался 32-летний уроженец Черниговской области.

Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет и направили его на экспертное исследование. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении убийства и разбойного нападения на территории Винницкой области – в Шаргороде.

Также сообщалось, что двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

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