На Нивках протестующие перекрыли проспект Победы

На Нивках в пятницу, 9 ноября, проходит акция протеста против безответственного застройщика и работников ЖЭКа. Об этом сообщили в группе "Нивки разом" на своей странице в Facebook.

Акция протеста, проходит на проспекте Победы в Шевченковском районе столицы. Люди перекрыли часть проспекта под мостом на Нивках. В связи с этим в сторону центра образовалась огромная пробка. Жильцы одного из местных жилых комплексов пытаются привлечь к своей проблеме внимание застройщика и властей города.

"Не работает освещение, не работает лифт, нет отопления, нет выполнения обязанностей ЖЭКа и свои обязательства застройщик не выполнил! Пробовали все методы – не действует ничего", – сообщила киевлянка Ольга Володкевич.

Напомним, ранее мы сообщали, что 30 октября вечером жители дома 19А перекрыли Харьковское шоссе. В результате на Левом берегу образовались огромные пробки, не ходили автобусы. На протест люди вышли из-за того, что в их многоэтажке выключили электричество в связи с образовавшимся огромным долгом. В акции участвовали несколько десятков человек.

Кроме того, прокуратура выяснила, что застройщик в Броварах украл у горожан 2 млн гривен. Обвинительный акт против бизнесмена направлен в суд.