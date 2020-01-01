На Новый год под Киевом дети сели за руль и попали в жесткое ДТП (фото)

Подросток, которые был за рулем, скрутил номера и скрылся в неизвестном направлении

/ Фото: Полтавщина

Несмотря на то что полиция усиленно несла службу в новогоднюю ночь, под Киевом дети, которые решили покататься на автомобиле, попали в серьезную аварию. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент случился рано утром 1 января в Большой Старице, что под Киевом.

"Подростки катались на авто, не справились с управлением и опрокинулись. Со слов очевидцев, в машине находились двое детей по 10 лет и двое подростков 14-15 лет. После опрокидывания водитель скрутил номера и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, никого не убили. На месте работали скорая, полиция и СОГ", – говорится в сообщении.

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