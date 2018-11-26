На Оболони грузовик насмерть сбил старушку с палочкой

Сегодня, 19:01

Женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора

На Оболони грузовик насмерть сбил старушку с палочкой

В Оболонском районе Киева грузовик МАЗ насмерть сбил пожилую женщину с палочкой на пешеходном переходе. Об этом сообщили "Вартові.Еспресо".

Как сообщили очевидцы, женщина шла по переходу на красный сигнал светофора. Однако местные жители подчеркнули, что этот светофор работает при нажатии кнопки и часто срабатывает с большим опозданием. Правоохранители выяснили, что погибшая женщина была 1933 года рождения.

Напомним, 23 ноября в Киеве во время бегства вор погиб под колесами машины. Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта. От мощного удара пешеход пробил лобовое стекло, после чего его отбросило под Honda, которая стояла на светофоре с противоположной стороны.

Кроме того, утром 9 ноября под Индустриальным мостом Citroen насмерть сбил пешехода. Женщина пыталась перебежать три полосы скоростной дороги.

Еще один случай произошел 5 ноября. Тогда под Киевом пьяный водитель ВАЗ сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенок с мамой и сестрой переходили дорогу по переходу в центре села. У девочки травма ноги, она госпитализирована.
Киев, авария, пешеход, водитель, женщина, грузовик, оболонь, правоохранители, пенсионерка, Оболонский район

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