На Оболони в густом тумане столкнулись мусоровоз и трамвай

Сегодня, 09:35

Авария обошлась без пострадавших

На Оболони в густом тумане столкнулись мусоровоз и трамвай

Утром в четверг, 8 ноября, на Оболони в Киеве произошло ДТП, в котором столкнулись трамвай и автомобиль коммунальщиков. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в аварии участвовал Mercedes коммунальной службы по вывозу мусора. Водитель в густом тумане, который по утрам окутывает город, не увидел едущего трамвая. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что 26 октября на Берестейской в Киеве было заблокировано движение трамваев из-за ДТП с Audi. Водитель легковушки не мог дождаться, когда трамвай уедет, и раньше времени начал переезжать пути.

Кроме того, 17 октября на Соломенке в Киеве трамвай несколько метров тащил автомобиль по рельсам. Во время поворота водитель Ford не увидел трамвай во время заезда на территорию "спортинтерната".

Также 12 октября на Дегтяревской в Киеве автомобиль охранной службы столкнулся с трамваем. Движение трамваев в сторону метро "Лукьяновская" было заблокировано. Автомобиль поворачивал и пытался "проскочить" перед трамваем, но не успел.
Киев, авария, ДТП, водитель, трамвай, мусоровоз, Mercedes , автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии

Происшествия

Скрин с видео

В Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто: видео

21 Августа, 03:14

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев
Загрузка...

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП

Происшествия

Мусоровоз в Киеве устроил ДТП, чудом обошлось без жертв

10 Сентября, 10:59

Авария произошла на улице Телиги
Загрузка...