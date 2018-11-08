На Оболони в густом тумане столкнулись мусоровоз и трамвай

Утром в четверг, 8 ноября, на Оболони в Киеве произошло ДТП, в котором столкнулись трамвай и автомобиль коммунальщиков. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в аварии участвовал Mercedes коммунальной службы по вывозу мусора. Водитель в густом тумане, который по утрам окутывает город, не увидел едущего трамвая. К счастью, обошлось без пострадавших.





Напомним, ранее мы писали, что 26 октября на Берестейской в Киеве было заблокировано движение трамваев из-за ДТП с Audi. Водитель легковушки не мог дождаться, когда трамвай уедет, и раньше времени начал переезжать пути.

Кроме того, 17 октября на Соломенке в Киеве трамвай несколько метров тащил автомобиль по рельсам. Во время поворота водитель Ford не увидел трамвай во время заезда на территорию "спортинтерната".

Также 12 октября на Дегтяревской в Киеве автомобиль охранной службы столкнулся с трамваем. Движение трамваев в сторону метро "Лукьяновская" было заблокировано. Автомобиль поворачивал и пытался "проскочить" перед трамваем, но не успел.