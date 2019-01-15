На Оболони в Киеве Opel столкнулся с трамваем
Водитель автомобиля сразу же после аварии снял номера
На улице Маршала Малиновского, 6Б, в Оболонском районе Киева Opel Insignia врезался в трамвай №16, в котором находились пассажиры. Авария произошла около 11:20 во вторник, 15 января.
Как сообщает "Информатор", трамвай направлялся в сторону Героев Днепра. После ДТП водитель легковушки сразу же снял номера автомобиля. Предварительно, Opel выезжал со стороны прокуратуры и влетел в трамвай. По словам водителя трамвая, рядом стоит знак "Уступите дорогу", однако водитель легковушки пренебрег этим знаком.
В аварии никто не пострадал. И автомобиль, и трамвай получили незначительные повреждения, у Opel немного смята передняя часть. На месте работала патрульная полиция, детали и виновник ДТП устанавливаются. В результате ДТП движение трамваев на этой ветке не осуществлялось более часа.
Напомним, 28 декабря 2018 года мы сообщали, что на Подоле в Киеве трамвай сошел с рельсов и прокатился по асфальту. На полчаса остановилось движение трамваев четырех маршрутов.
Кроме того, 12 декабря в Киеве из-за ДТП было заблокировано движение трамваев в Шевченковском районе. Водитель Volkswagen решил совершить резкий поворот и не заметил трамвай.
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