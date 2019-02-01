На Оболони в Киеве "заминировали" больницу с сотнями больных
Персонал вывели на улицу, а больных собрали в актовом зале
В Киеве правоохранители проверят информацию о заминировании больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и врачи. Продолжается проверка здания и прилегающей к ней территории. Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в 9 утра.
После проверки будет дана соответствующая правовая квалификация события. Работники полиции проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.
В свою очередь, в группе "Киев Оперативный" на странице в Facebook сообщили, что проверяют городскую больницу №8 на улице Кондратюка в Оболонском районе столицы.
"Весь персонал выведен на улицу, больных завели в актовый зал. Приехали десятки пожарных и работников полиции. Кому-то нужно хорошо дать под с..ку за такой саботаж. Одно дело "минировать" торговый центр, а другое – больницу с сотнями лежачих больных", – подчеркнули в группе.
Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.
Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.
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