На Оболони в Киеве "заминировали" больницу с сотнями больных

Персонал вывели на улицу, а больных собрали в актовом зале

На Оболони в Киеве "заминировали" больницу с сотнями больных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/411/70b/5c541170b2901.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/411/70b/5c541170b2901.jpg 2019-02-01T11:31:00+02:00 Происшествия Персонал вывели на улицу, а больных собрали в актовом зале

В Киеве правоохранители проверят информацию о заминировании больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и врачи. Продолжается проверка здания и прилегающей к ней территории. Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в 9 утра.

После проверки будет дана соответствующая правовая квалификация события. Работники полиции проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

В свою очередь, в группе "Киев Оперативный" на странице в Facebook сообщили, что проверяют городскую больницу №8 на улице Кондратюка в Оболонском районе столицы.

"Весь персонал выведен на улицу, больных завели в актовый зал. Приехали десятки пожарных и работников полиции. Кому-то нужно хорошо дать под с..ку за такой саботаж. Одно дело "минировать" торговый центр, а другое – больницу с сотнями лежачих больных", – подчеркнули в группе.

Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.

Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.

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