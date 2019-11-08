На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео

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Сегодня в Киеве в акватории Днепра на Оболони затонуло небольшое прогулочное судно.

Как рассказали сайту "Сегодня" спасатели, затонувшую яхту обнаружил сегодня, 8 ноября, утром рыбак между заливами Верблюд и Собачье Гирло. Он сообщил об этом в полицию. На место выехали все экстренные службы, в том числе водолазы "Киевской службы спасения", которые обследовали затонувшую яхту

"Затонула частная яхта, но без номеров. Яхта прогулочная, очень старая. Водная полиция сейчас устанавливает все обстоятельства и причины ЧП, ищут хозяина плавсредства. Решается вопрос поднятия яхты из воды. Пострадавших во время ЧП на воде не обнаружено", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по гражданской защите КГГА.

Напомним, месяцем ранее в Одесской области вспыхнула яхта депутата Таировской объединенной территориальной громады Всеволода Шаевского.

Также сообщалось, что в мае 1018 под Одессой сгорела крупнейшая частная яхта.

А в Киеве спасатели сняли с мели частную яхту. Спасатели выяснили, что частная яхта с шестью пассажирами на борту находилась на мели менее одного метра. С помощью катера к берегу доставили троих пассажиров.

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