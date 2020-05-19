На Оболонской набережной киевлянам устроили "бомбардировку" пакетами с краской

Скорее всего, в людей бросали пакеты с краской с балкона жилого дома

На Оболонской набережной в Киеве во вторник, 19 мая, на прохожих бросались пакетами с краской. Об этом сообщается в Telegram-канале Оболонского района.

"Вероятно, велся прицельный огонь с одного из балконов многоквартирного дома. Кого-то бы привлечь к ответственности за угрозу жизни, повреждение коммунального имущества, хулиганство и проверить на психпригодность", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, в доме, из которого бросались пакетами, живут много судей и чиновников.

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Ранее сообщалось, что на Оболонской набережной неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Там же солидолом обмазывали парапеты. Коммунальщики пытались отмыть солидол, однако внешний вид кирпичных парапетов был испорчен.

Также в Киеве неизвестные вандалы испортили памятник "История любви", который установлен в Крещатом парке, недалеко от входа на мост влюбленных. Вандалы облили руки стариков, которые обнимаются, ярко-розовой краской.

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