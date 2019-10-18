На Одесской трассе под Киевом в ДТП перевернулась машина: видео

Очередная авария произошла на перекресте между Чабанами и Гатным

На Одесской трассе под Киевом на перекресте между Чабанами и Гатным, где регулярно происходят серьезные аварии, днем в пятницу, 18 октября, произошло новое ДТП с пострадавшими.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", столкнулись бус с легковушкой, в результате чего бус перевернулся. Как видно на видео, одна из машин двигалась по Одесской трассе от Киева, а вторая – ехала из Чабанов в Гатное.

Также сообщается, что в ДТП есть пострадавшие, однако число не уточняется.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили аварию, столкнувшись с машиной правоохранителей.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она была госпитализирована.

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